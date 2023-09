LIGUE 1. PSG vernedert Olympique Lyon dankzij ontketende Kylian Mbappé, Teddy Teuma blinkt opnieuw uit bij Reims

Tegen Lyon opende Kylian Mbappé al na vier minuten de score vanop de stip, na een overtreding op Marco Asensio. Achraf Hakimi maakte er in de twintigste minuut 0-2 van. En nog voor rust scoorden de bezoekers nog twee keer in Lyon. Asensio (38.) zette de 0-3 op het bord, en bood vervolgens Mbappé (45.+1) zijn tweede aan. L’OL ging met het schaamrood op de wangen de kleedkamers in.

Na de rust ging de voet van het gaspedaal bij PSG en Corentin Tolisso kon een kwartier voor tijd de eer redden voor Lyon met een rake strafschop.

PSG klimt door de zege naar de tweede plek met acht punten. AS Monaco, dat zaterdag met 3-0 won van RC Lens, gaat met tien punten aan de leiding. Lyon is met een punt na vier wedstrijden achttiende en laatste.

Bij L’OL stond Ernest Nuamah, de recordaanwinst van RWDM, meteen aan de aftrap. Hij werd een kwartier voor tijd naar de kant gehaald. De negentienjarige Ghanees maakte woensdag de overstap van het Deense FC Nordsjaelland naar RWDM, volgens verschillende bronnen voor een bedrag van minstens 25 miljoen euro. Daarmee zou hij de duurste inkomende transfer ooit in de Jupiler Pro League zijn. RWDM verhuurde hem meteen aan Olympique Lyon. Beide clubs zitten in de portefeuille van de Amerikaanse zakenman John Textor. Die lijkt met de constructie de regels van de Financial Fair Play te willen omzeilen.

Teuma blinkt opnieuw uit

Stade de Reims heeft zondagnamiddag op de vierde speeldag van de Ligue 1 vrede moeten nemen met een 2-2 gelijkspel op het veld van FC Metz.

Cheikh Sabaly (7.) opende al snel de score voor de gastheer, maar Oumar Diakite (17.), op assist van voormalig Union-aanvoerder Teddy Teuma, hing de bordjes opnieuw in evenwicht. Diezelfde Teuma (52.) draaide de rollen na rust volledig om. Ablie Jallow (63., ex-Seraing) bepaalde uiteindelijk de eindscore. Thomas Foket en Thibault De Smet startten op de bezoekende flanken. Foket maakte de wedstrijd vol, De Smet ging na een uur naar de kant.

© AFP

In de tussenstand van de Franse hoogste afdeling bezet Reims, gecoacht door Will Still, de derde plaats met zeven punten.

Matz Sels verliest van Nice

Straatsburg heeft zondagavond, met Matz Sels in doel, zijn tweede nederlaag van het seizoen geleden. Het ging met 2-0 onderuit in en tegen Nice.

Ex-KV Kortrijkspeler Youcef Atal (45. +2) zette de thuisploeg vlak voor de rust op voorsprong. In het slotkwartier deed Terem Moffi (eveneens ex-KV Kortrijk) (75.) de boeken definitief dicht voor Matz Sels en de zijnen met de verlossende 2-0.

© AFP

Straatsbourg en Nice staan, na vier speeldagen in de Ligue 1, samen met Rennes op een gedeelde zesde plaats in het klassement.