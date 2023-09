Turkse vrouwen veroveren in Brussel hun eerste Europese titel volleybal

Turkije (FIVB 1) heeft zich zondag in Paleis 12 in Brussel voor het eerst tot Europees kampioen gekroond in het vrouwenvolleybal. De Turkse vrouwen versloegen in een spannende finale Servië (FIVB 3) met 3-2. De setstanden waren 25-27, 25-21, 22-25, 25-22 en 15-13.

Turkije schakelde op weg naar de eindoverwinning vorige zondag de Yellow Tigers (FIVB 13), met 3-1, uit in de achtste finales. Titelverdediger Italië (FIVB 4) ging vrijdag met 3-2 voor de bijl in de halve finales. De Turkse vrouwen speelden zondag hun derde EK-finale. Eerder verloren ze de eindstrijd in 2003 en 2019. In die laatste finale was uitgerekend Servië te sterk. Twee jaar geleden haalden de Turkse vrouwen brons op het EK.

Servië miste de kans op een vierde EK-titel. De Servische vrouwen werden Europees kampioen in 2011, 2017 en 2019. Ze verloren de finales van 2007 en twee jaar geleden.

© AP

© AFP

Eerder op de dag verzekerde Nederland (FIVB 9) zich van het brons. De Nederlandse vrouwen klopten Italië in de troostfinale met 3-0 (25-23, 28-26 en 25-20).