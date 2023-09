Rani Rosius tweede op 100 meter in Berlijn, Robin Vanderbemden derde op 400 meter

Rani Rosius is zondag als tweede gefinisht op de 100 meter tijdens de ISTAF-meeting in Berlijn. De Limburgse klokte 11.32 en bleef zo boven haar persoonlijk record dat ze liep op het WK vorige maand in Boedapest. De zege was voor de Amerikaanse Jenna Prandini (11.24).

Nog zes Belgen waren zondag present in de Duitse hoofdstad. Robin Vanderbemden werd derde op de 400 meter in 45.79, tien honderdsten boven zijn persoonlijk record. De Duitsers Jean-Paul Bredau (44.96) en Manuel Sanders (45.05) bleven hem voor.

Julien Watrin viel op de 400 meter horden als vierde net naast het podium. Hij klokte 48.86. De overwinning was voor de Duitser Joshua Abuaku (48.12).

Jochen Vermeulen eindigde als zesde op de 1500 meter in 3:36.13. Ook Timothy Herman werd zesde in het speerwerpen. Zijn beste worp was 77m32. Anne Zagré werd achtste op de 100 meter horden in 13.28. Polsstokspringer Ben Broeders kwam drie keer niet over de starthoogte van 5m32 en werd zo niet in het klassement opgenomen.

De prestatie van de dag kwam van de Amerikaanse Valarie Allman in het discuswerpen. Ze liet een beste wereldjaarprestatie van 70m47 noteren. De Ethiopische Letesenbet Gidey liep met 14:08.79 de vierde tijd ooit op de 5.000 meter.