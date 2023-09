Zelenski zet zijn defensieminister aan de deur

De Oekraïense president Volodimir Zelenski heeft zondagavond in zijn dagelijkse videotoespraak aangekondigd dat Roestem Oemjerov de nieuwe minister van Defensie wordt. Oemjerov zal huidige minister Oleksij Reznikov vervangen.

“Oleksij Reznikov heeft meer dan 550 dagen oorlog meegemaakt. Ik geloof dat het ministerie nieuwe aanpakken nodig heeft en nieuwe manieren van interactie met het leger en de maatschappij in de breedste zin van het woord”, zei president Zelenski in zijn videotoespraak zondagavond.

Reznikov, die in november 2021 tot minister van Defensie werd benoemd, wordt achtervolgd door beschuldigingen van corruptie rond zijn ministerie. Maar zelf wimpelt hij al die beschuldigingen af en doet ze af als pure laster.

Maar nu heeft Zelenski toch de knoop doorgehakt.

De 41-jarige Oemerov, een ex-parlementslid dat Krim-Tataars is, staat sinds september 2022 aan het hoofd van het Oekraïense Staatseigendomsfonds en heeft een rol gespeeld in gevoelige oorlogsonderhandelingen over bijvoorbeeld de graanovereenkomst met de Zwarte Zee.

Hij wordt wellicht deze week officieel aangesteld als nieuwe minister van Defensie.