VIDEO. Door het oog van de naald: horrorcrash in MotoGP, wereldkampioen komt ervan af met kneuzingen

Francesco ‘Pecco’ Bagnaia (26) heeft meerdere kneuzingen opgelopen bij zijn zware crash in de Grote Prijs van Catalonië, maar geen breuken. Dat meldde Ducati, het team van de regerend wereldkampioen en leider in het huidige kampioenschap, zondag. “Het was even schrikken, maar we zijn heel blij dat Pecco gezond en wel is. Hij vliegt vanavond met het team naar Italië.”

De Italiaan was vanop de pole vertrokken, maar raakte kort na de start van de race op het Circuit de Catalunya de controle over zijn voorwiel kwijt. Hij vloog over de kop en landde hard op het asfalt. De Zuid-Afrikaan Brad Binder, die achter hem reed, kon hem niet meer ontwijken en reed over een van zijn benen. Bagnaia belandde in een ziekenhuis in Barcelona.

De eerste medische onderzoeken wezen al uit dat er geen sprake was van ernstig letsel, maar een CT-scan was nodig om zeker te weten dat de Italiaan niks had gebroken. “Vandaag kan ik alleen maar dankjewel zeggen”, reageerde Bagnaia zelf via sociale media.

Bagnaia hield ondanks zijn vroege uitvallen in Catalonië de leiding in de WK-stand. Hij staat op 260 punten, 50 meer dan zijn eerste belager, de Spanjaard Jorge Martin.