25 burgers gedood bij luchtaanvallen in Soedan, ook kinderen bij slachtoffers

Zaterdag zijn twintig burgers, onder wie twee kinderen, om het leven gekomen bij een luchtaanval van het Soedanese leger. Zondag zijn woningen getroffen door raketaanvallen, wat al tot minstens vijf dodelijke slachtoffers heeft geleid. Dat meldt het Franse persagentschap AFP op basis van getuigenissen.

“De slachtofferbalans van de luchtaanval op de Kalakla-wijk is opgelopen tot twintig burgerdoden”. Dat zegt “het verzetscomité” van de wijk, dat voor het begin van de oorlog prodemocratische demonstraties organiseerde en nu bewoners helpt die gevangenzitten in de gevechten tussen het leger van generaal en de facto president Abdel Fattah al-Burhan, en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) van zijn vicepresident, generaal Mohamed Hamdane Daglo.

“Vijf burgers zijn gedood toen raketten op hun huizen in Omdourman vielen”, de noordwestelijke voorstad van Khartoem, vertelt een medische bron zondag nog aan AFP.

De oorlog die op 15 april uitbrak, heeft ondertussen vijfduizend doden geëist. Daarnaast sloegen ook 4,8 miljoen mensen op de vlucht voor het geweld, zo betreuren de Verenigde Naties.

In Khartoem woeden de gevechten in dichtbevolkte woonwijken. Miljoenen mensen zitten er sinds het begin van de oorlog regelmatig zonder water of elektriciteit en gevangen tussen het spervuur van de strijdende partijen.