Koita redt STVV in 89ste minuut met gelijkmaker vanop de stip

Opgevangen tijdens de rust in de catacomben van Mambourg. Een Charleroi-papa die tegen zijn blond zoontje, van zowat elf jaar, zegt: “Le Saint-Trond ne joue pas mauvais, hé? (STVV speelt niet slecht, hé)”. Inderdaad, STVV had voor rust even vaak de bal als Charleroi. De Kanaries hadden toen ook kunnen scoren. Twee nieuwe basisspelers lagen aan de basis van de beste Truiense mogelijkheid even voorbij het halfuur. Ito draaide knap door en stuurde Barnes het straatje in. De 21-jarige Duitse Ghanees, die de voorkeur had gekregen op Kaya, legde meteen aan, maar de hoek was net te scherp om Koffi te verrassen. De Charleroi-keeper, in een knalroze outfit, waar Barbie jaloers op zou zijn, redde met de vuisten.

Wat de Waalse papa niet tegen zijn zoontje zei: het was echt de énige kans die STVV voor rust creëerde. Steuckers bleek te slordig bij de laatste pass, de versnelling van Koita kwam er net te weinig uit en Barnes wroette wel, maar had het fysiek moeilijk tegen de beren achterin bij Charleroi. Die beren hadden evengoed moeite om zelf iets klaar te krijgen. Heymans kopte in de openingsfase te zwak op Suzuki en diezelfde attente Japanner moest net voor het halfuur een klutsbal uit de voeten van Zorgane roefelen.

Stuntelig

Thorsten Fink houdt van verzorgd voetbal. Ook op verplaatsing. Na de een op negen speelde STVV met de handrem opgetrokken, maar het bleef de combinatie wel zoeken. Met de nodige risico’s die daarbij horen, als je dat ook in de eigen zestien doet. In de eerste helft kwamen de Kanaries er al enkele keren mee weg, omdat Charleroi te stuntelig omsprong met de kleine cadeautjes. Meteen na rust was het Godeau (een van de betere Kanaries op Mambourg), die Mbenza met een ultiem blok van de 1-0 moest houden, nadat (een nochtans sterke) Smets de bal met een te flegmatiek overstapje was kwijtgespeeld.

Charleroi eiste nu meer en meer de bal op, dat moest ook na drie thuismatchen op een rij zonder zege. STVV kwam meer onder druk en loerde vooral op de tegenaanval. Ito haalde verwoestend uit, maar Koffi ranselde de pegel alsnog uit zijn doel. De doelman uit Burkina Faso zou even geen Kanaries meer te zien krijgen. Want de Zebra’s duwden nu echt door. Suzuki redde op fabuleuze wijze een kopbal van Marcq (die onterecht werd afgevlagd), Zorgane stuurde een schuiver naast doel en Mbenza kwam er nog het dichtst bij, zijn krul kaatste via de paal terug het terrein in.

Penalty

STVV antwoordde gevat. Met nog een kwartier te spelen mocht de ingevallen Kaya, door Koita knap het straatje ingestuurd, op Koffi af. Hij talmde net te lang. Een minuutje later kreeg Ito een nieuwe, huizenhoge kans, maar de Japanner trapte van dichtbij op de Charleroi-keeper.

Gemiste mogelijkheden die de Kanaries zuur zouden opbreken. Want enkele minuten later hing de 1-0 dan toch tegen de netten. Rogelj drong door op rechts en legde met overzicht terug tot bij Dabbagh, die Suzuki vloerde. Een mokerslag voor de bezoekers. Maar opgeven deden die niet. Delorge werd in de zestien gehaakt. Ref Wim Smet hield het fluitje stil, maar VAR Brent Staessens riep hem naar het scherm. Bal op de stip, bal in doel. Koita trapte staalhard door het midden: 1-1.

Rood voor Ananou

En het was nog niet over. Yamamoto drong in de 94ste minuut eveneens door in de zestien en… werd gehaakt. Deze keer twijfelde Smet niet, bal weer op de stip. Maar weer werd de ref teruggefloten. Want de overtreding gebeurde net buiten de zestien. Smet kreeg het plots heel druk. Want in de 95ste minuut moest hij rood trekken, toen de ingevallen Ananou als laatste man de doorgebroken Dabbagh torpedeerde.

Toch werd de derde seizoensnederlaag van het seizoen verijdeld. Een verdiend puntje voor STVV, dat vooral mentaal een boost moet geven. Want na de knappe zes op zes in het begin van het seizoen, volgde een twee op twaalf. Die volstaat niet. Dus toch nog maar op zoek naar een spits voor het woensdag is? Zouden de Waalse papa en zijn blond zoontje er zo ook niet over denken?