Anderlecht gaat voor doelman Kasper Schmeichel, Francis Amuzu blijft

Is er nog een opvallende transfer in de maak? Anderlecht zou nog uitkijken naar een nieuwe doelman en daarbij valt de naam Kasper Schmeichel (36). De Deense keeper is transfervrij sinds hij vorige week zijn contract liet ontbinden bij het Franse Nice en zoekt nog een nieuwe ploeg.

Schmeichel is niet de minste. Hij is Deens international, maar werd ook kampioen met het Engelse Leicester in de Premier League. Volgens Scandinavische bronnen doet RSCA een poging om hem nog binnen te halen. Paars-wit heeft met Maxime Dupé wel al een nieuwe doelman gehaald, maar Colin Coosemans - vorige seizoen derde keeper - is nu de reservedoelman. Mogelijk wil paars-wit meer zekerheid en wil het de concurrentie voor Dupé verhogen.

Riemer karig met commentaar

Brian Riemer bleef karig met commentaar: “Ik kan niet ingaan op transferzaken. We hebben op dit moment twee goeie doelmannen, maar we kijken altijd uit naar opportuniteiten. Of Schmeichel een optie is kan ik niet zeggen.”

Daarnaast is de knoop ook doorgehakt voor Francis Amuzu. De Griekse transfermarkt is wel nog open en volgens lokale bronnen deed Olympiakos een bod dat kon oplopen tot 6,5 miljoen euro, maar Anderlecht weigerde. De winger die scoorde tegen RC Genk blijft nu bij paars-wit.