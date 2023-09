Met een kopbal in de 97ste minuut bezorgde de hoog opverende Tolu Arokodare KRC Genk een oververdiend punt tegen Anderlecht (1-1). De thuisploeg had 82 minuten moeten strijden met tien tegen elf, nadat ref Van Driessche Bonsu Baah met een lichte rode kaart van het veld had gestuurd.