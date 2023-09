Anderlecht laat zege tegen tienkoppig Genk in extremis nog ontglippen na late gelijkmaker Tolu Arokodare

De laatste keer dat Anderlecht in Genk moest komen spelen, was het de match van de laatste kans. Bij verlies zagen ze de Champions’ play-offs in rook opgaan. Het werd uiteindelijk een pandoering die ze nooit meer te boven kwamen. Uiteindelijk eindigden ze de competitie pas als elfde. De supporters herinneren zich de zure nasmaak die de bewuste match achterliet misschien nog altijd. Al heerst er na de twaalf op twaalf van de afgelopen weken opnieuw voorzichtig optimisme. Toch zag ook Riemer dat het spel nog beter kon en paste hij alweer twee nieuwkomers in. Delaney en Augustinsson vervingen N’Diaye -die er nochtans doorkwam de laatste wedstrijden- en Diawara. Zo staan er maar liefst zes andere namen in de basis dan in de verloren openingswedstrijd tegen Union. Ook Dreyer, terug uit schorsing, kwam opnieuw in de ploeg ten nadele van Raman. De snelle aanvaller kreeg te horen dat hij best uitkijkt naar een nieuwe ploeg en zat niet eens in de selectie.

Bij Genk stond kapitein Heynen, die terugkomt na een enkelblessure opgelopen in de teleurstellende uitschakeling tegen Servette, voor het eerst terug in de basis. Hij werd op het middenveld vergezeld door Galarza waardoor Hrosovsky naar de bank verhuisde. En ook de spitspositie blijft problematisch in Genk. Arokodare –die vorig jaar zijn medische testen bij Anderlecht deed maar in laatste instantie toch voor de concurrentie uit Limburg koos- mocht de bank warm houden. Dus –zo dacht Vrancken- doen we het maar zonder. Deze keer kreeg Paintsil zijn kans centraal, revelatie Bonsu Baah en kind van het huis Luca Oyen vervolledigden de aanvallende lijn.

Bryan Heynen is helemaal terug na zijn blessure. — © Dick Demey

Rood voor Bonsu Baah

Genk speelde donderdag 147 minuten maar dat was er allesbehalve aan te zien. De Limburgers drukten de bezoekers uit Brussel een kwartier lang tegen hun eigen goal. Verder dan een schotje van El Khannouss en iets soortgelijks van Bonsu Baah kwamen ze echter niet. Vooral de infiltraties van Heynen en Munoz deden de paars-witte verdediging pijn.

We kregen een intense wedstrijd voor de kiezen. Jan Vertonghen had in de voorbije wedstrijden opgemerkt dat de jonge aanvallers van Genk wel eens durfden reageren op een portie provocatie. Na acht minuten bracht de ervaren verdediger dan ook wat vuur in de wedstrijd. Na een fout van Bonsu Baah hield de Ghanees de bal bij, Vertonghen wou die terug om het spel te herlanceren. Gele kaarten voor de hoofdrolspelers was het gevolg. Zeven minuten later kreeg Vertonghen wat hij wilde. Op het kwartier schoof Bonsu Baah - op de zestienmeter van Anderlecht en dus onnodig - door op Delaney waardoor hij een tweede gele kaart onder de neus geschoven kreeg. Zeer streng, zeker gezien de aard van de eerste gele kaart waar de jonge Ghanees door Vertonghen in een soort van houdgreep werd gehouden en zelf eigenlijk weinig verkeerds deed. Die laatste mocht zich overigens opmaken voor een hele match gefluit van de Limburgse supporters.

Jan Vertonghen en Bonsu Baah gingen in de clinch. — © Isosport

Bonsu Baah kreeg in het openingskwartier twee keer geel. — © BELGA

Geen strafschop

Met een mannetje meer zou men verwachten dat de Brusselaars het initiatief overnamen. Niets was minder waar. Genk bleef – gesteund door het publiek dat in dit geval de elfde man was- in eerste instantie het balbezit houden. Die vroege rode kaart zette overigens een kaartenfestival in gang. Langs Anderlecht-zijde dan welteverstaan. Hoewel ze een mannetje meer hadden moesten ze toch te veel fouten maken om de Genkies af te stoppen. Terechte gele kaarten voor Debast, Delaney, Flips en Rits waren het gevolg. Vooral Paintsil zorgde met zijn snelheid voor gevaar. Op slag van rust brak de pijlsnelle Ghanees door, stak het hele veld over waarna zijn schot tussen drie Anderlecht-spelers de paal trof. Die actie verdiende meer.

Maarten Vandevoordt met zijn helm. — © Isosport

Ondertussen namen de Brusselaars het initiatief dan toch af en toe over. Vandevoordt - die voor de gelegenheid met een helm à la Petr Cech speelde, een souvenir van de trip naar Turkije - moest echter nooit echt tussenkomen. Anderlecht creëerde alleen gevaar via en afstandschot van Debast dat overgetikt werd en voorzetten van nieuwkomer Augustinsson- die een goede indruk achterliet. De kopballetjes van Dolberg zijn eigenlijk het vermelden niet eens waard. Wél mochten ze aanspraak maken op een penalty wanneer McKenzie iets te lang aan de schouder van Dolberg bleef hangen. Er zijn al lichtere strafschoppen gefloten dit jaar. Van Driessche zal geoordeeld hebben dat de rode kaart al streng genoeg was.

Super sub Amuzu slaat weer toe, Arokodare maakt gelijk

Veel grote kansen kregen we niet te zien in deze wedstrijd. Daarvoor moesten we wachten tot minuut 67. Heynen kopte een afgemeten voorzet van dichtbij via de grond over. Wel zagen we veel strijd. En dat was ons de voorbije wedstrijden ook al opgevallen. Op dat vlak hebben ze toch stappen gezet. Al ligt er nog altijd veel werk op de plank. Genk was- onder invloed van een sterke Galarza, die samen met Heynen, heerste op het middenveld- zelfs met een man minder voetballend de betere ploeg.

Francis Amuzu scoort niet veel, maar zijn goal tegen Genk was een pareltje. — © BELGA

Riemer gooide het dan maar over een andere boeg. Spits en beuker van beroep Vazquez werd samen met snelheidsduivel Amuzu in de ploeg gegooid. Dolberg en Flips waren de kinderen van de rekening. En opbrengen deed het. Amuzu stond maar net op het veld en zorgde net zoals vorige week voor de bevrijdende treffer. En ook nu mocht die er zijn. Hij kwam naar binnen en draaide zijn schot vanop een meter of twintig recht in de winkelhaak. Gezien, Olympiakos? En ook het tweede geheime wapen van Riemer kwam bijna tot scoren. Eerst kwam hij niet bij een voorzet van Delaney, erna vond zijn kopbal Vandevoordt.

Hoe we de wedstrijd begonnen eindigen we ze ook. Een opstootje met Vertonghen als aanstoker. Deze keer kreeg Vazquez een gele kaart. Dat Anderlecht een krappe voorsprong kan verdedigen toonden ze de voorbije vier gewonnen wedstrijden al. Altijd één doelpuntje verschil, en het nodige geluk. En dat leek ook deze keer te lukken Eerst trapte Sor in de laatste minuten over de bal. Daarna kopte Arokodare moederziel alleen de gelijkmaker binnen aan de tweede paal.

Tolu Arokodare ging zijn goal vieren voor het uitvak. — © BELGA

© BELGA

Wouter Vrancken trok een sprintje om de gelijkmaker te vieren. — © BELGA

Anderlecht: Dupé, Sardella, Debast, Vertonghen, Augustinsson (55’ N’Diaye) , Delaney (90’ Diawara), Rits, Leoni, Dreyer (90’ Stroeykens), Dolberg (69’ Vazquez) , Flips (69’ Amuzu)

Genk: Vandevoordt, Munoz, Cuesta, Mckenzie (85’ Kayembe), Arteaga, Heynen, Galarza, El Khannouss (76’ Sor), Oyen, Paintsil (82’ Arokodare), Bonsu Baah

Gele kaarten: 8’ Vertongen, 8’ Bonsu Baah, 24’ Delaney, 32’ Debast, 49’ Flips, 54’ Rits, 86’ Munoz, 89’ Vazquez, 89’ Cuesta, 90’ Heynen

Rode kaarten: 15’ Bonsu Baah (2X geel)

Doelpunten: 71’ Amuzu

Scheidsrechter: Bram Van Driessche

Toeschouwers: 23.000