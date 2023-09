Ronny Huybrechts is beste Belg met plaats in achtste finales op Players Championship darts 19

Ronny Huybrechts is met een plaats bij de laatste zestien de beste landgenoot geworden op het Players Championship 19 dartstoernooi (PDC/116.500 euro) in het Engelse Barnsley.

De ondertussen 58-jarige Antwerpenaar zette achtereenvolgens de Engelsen Tedd Evetts (PDC 74), met 6-5, en Ian White (PDC 46), met 6-1, aan de kant. In de derde ronde gaf hij de Engelsman Connor Scutt met 6-4 het nakijken. Voor een plaats bij de laatste acht moest hij na een thriller, waarin hij een 3-1 voorsprong nam, met 6-5 zijn meerdere erkennen in de Engelsman James Wade (PDC 16) en dit ondanks een 11-darter en een gemiddelde van 98.60 per drie darts.

Dimitri Van den Bergh (PDC 13) en Mario Vandenbogaerde (PDC 70) plaatsten zich voor de tweede ronde, maar moesten daarna inpakken.

Kim Huybrechts (PDC 30), Mike De Decker (PDC 42), Brian Raman (PDC 85) en Robbie Knops (PDC 138) geraakten niet voorbij de eerste ronde.

De eindzege ging naar de Engelsman Callan Rydz (PDC 29) die in de finale met 8-7 net iets beter was dan zijn landgenoot Dave Chisnall (PDC 14).