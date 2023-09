Hartverwarmend: zoon die ‘gestolen werd bij geboorte’ sluit na 42 jaar eindelijk zijn Chileense moeder in de armen

Haar zoontje was helaas overleden, zo kreeg Maria Angelica Gonzalez kort na de geboorte te horen in het Chileense ziekenhuis waar ze beviel. Wat ze niet wist, was dat de baby kerngezond was en al beloofd was aan een kinderloos Amerikaans echtpaar dat er veel geld voor betaalde. Nu, 42 jaar later, vonden ze elkaar toch terug.

“Ik hou heel veel van je”, bleef Jimmy Lippert Thyden maar herhalen tegen zijn moeder. De twee wilden elkaar niet loslaten. “We hebben er lang genoeg moeten op wachten”, klonk het.

Al die jaren dacht zijn moeder dat hij dood was. En hij was er van overtuigd dat zijn ouders ook zijn biologische ouders waren. Maar intussen was hij er al een tijdje achter gekomen dat dit niet zo was. Alleen, hij had geen flauw idee wie zijn echte ouders dan wel waren en of die nog leefden.

Begin april van dit jaar las hij over kinderen die, zonder dat de biologische moeder het wist, ter adoptie werden afgestaan. Zo kwam hij bij de Chileense non-profitorganisatie Nos Buscamos terecht. Die proberen adoptiekinderen met hun biologische ouders te herenigen en kunnen daarvoor onder meer ziekenhuisarchieven raadplegen.

Couveuse

De organisatie kwam er al snel achter dat Thyden 42 jaar geleden te vroeg werd geboren in een ziekenhuis in Santiago, de hoofdstad van Chili, en in een couveuse lag. Toen zijn moeder uit het ziekenhuis ontslagen werd, had ze haar kind nog niet mogen zien. Het ziekenhuis zou haar telefoneren als hij voldoende aangesterkt was om mee naar huis te kunnen.

Toen ze een telefoontje kreeg om naar het ziekenhuis te komen, kreeg ze echter te horen dat haar baby helaas overleden was en dat het lichaampje al werd begraven.

(Lees verder onder de foto)

Een grote leugen, zo blijkt. Maar zo ging dat in die tijd in Chili.

“In de officiële papieren van mijn adoptie staat dat ik geen levende familieleden had”, zegt Thyden die nu als advocaat werkt in Virginia. “Ik ben dus een van de vele kinderen die in Chili zijn ontvoerd en slachtoffer werden van valse adopties.”

Tienduizenden baby’s weggenomen

Nos Buscamos schat dat in de jaren zeventig en tachtig tienduizenden baby’s zijn weggenomen uit Chileense gezinnen op basis van valse papieren, en naar het buitenland werden verscheept.

“Het echte verhaal was dat deze kinderen werden gestolen uit arme gezinnen die niet wisten hoe ze zich konden verdedigen en die geen geld hadden om zich juridisch te laten bijstaan”, zegt Constanza del Río, oprichter en directeur van Nos Buscamos.

DNA-test

Toen zijn moeder voor het eerst vernam dat haar ‘overleden’ zoontje nog leefde, wilde ze het eerste niet geloven. Zelfs niet nadat DNA-onderzoek alle twijfels had weggenomen.

Toen hij zijn moeder voor het eerste belde, wilde ze zelfs niet aan de telefoon komen. Thyden stuurde haar daarop foto’s van hemzelf, zijn vrouw en hun kinderen. Toen ze de foto’s zag, waren meteen alle twijfels weg omdat hij sprekend op zijn broertjes en op zijn vader lijkt.