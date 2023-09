“De week begint zonnig en warm, al kunnen er ’s ochtends tijdelijk mistbanken ontstaan”

Maandag wordt het opnieuw zonnig en warm. Vroeg op de ochtend is het nevelig en vooral in landelijke valleien kunnen er tijdelijk mistbanken voorkomen.

De hoge wolkenveren zorgen voor contrast aan de blauwe hemel maar zijn nooit dik genoeg om te zon te doen verdwijnen.

De temperatuur loopt op tot zomerse waarden. Het maximum situeert zich op de meeste plaatsen ergens tussen 26 en 27°C.

Er waait hierbij een zwakke oostenwind.

De UV loopt op naar een piek tussen 5.5 en 6, wat een zeer hoge waarde is voor de tijd van het jaar. Het is dus toch nog altijd opletten voor zonnebrand, ook al klimt de zon nu een stuk minder hoog aan de hemel dan in juli het geval is.

In de nacht naar dinsdag blijft het grotendeels helder met slechts wat dunne hoge sluierwolken. Het koelt af naar een graad of 15.

