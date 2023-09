Een spits die zes keer scoort in zestig minuten, een wedstrijd die stopgezet wordt wegens een lichtpanne, een ruime zege in de Tongerse derby en een titelfavoriet die verliest. De openingsdag in vierde provinciale had meteen heel wat in petto. Lees hier alle verslagen van de eerste speeldag in vierde provinciale. (kj/dg/ms/bs)