Indiase mobiele robot op de maan in slaapstand gegaan

De rover of mobiele robot van de Indiase maanlander Chandrayaan-3 is veilig geparkeerd op het maanoppervlak en in slaapstand gegaan.

“De ruimtewagen heeft zijn taken volbracht”, schrijft de Indiase Ruimtevaartorganisatie (ISRO) zondag op X, het voormalige Twitter. De verzamelde data wordt via de maanlander naar de aarde gestuurd.

De batterij van de mobiele robot is volledig opgeladen. Het zonnepaneel is zo gericht dat de mobiele robot het licht van de volgende zonsopgang, die verwacht wordt op 22 september, opvangt. “We hopen op een succesvol ontwaken voor een volgende reeks missies”, schrijft ISRO op Twitter. “Anders zal hij voor altijd daar blijven als India’s ambassadeur op de maan.”

Dubbele primeur

Op 23 augustus landde de Chandrayaan-3 veilig op de zuidpool van de maan. Het ging om een dubbele primeur: voor het eerst slaagde een land erin te landen op de nog grotendeels onbekende zuidpool. Daarnaast was het voor India de eerste succesvolle maanlanding. Eerder waren enkel de Verenigde Staten, de toenmalige Sovjet-Unie en China daarin geslaagd.

De Chandrayaan-3 bestaat uit een landingsmodule genaamd Vikram, wat “moed” betekent in het Sanskriet, en een een mobiele robot, genaamd Pragyan, wat “wijsheid” betekent in het Sanskriet. Chandrayaan-3 moet helpen om meer te weten te komen over bevroren water op de maan. Dergelijk ijs zou nuttig kunnen zijn bij toekomstige bemande maanmissies. Ook schijnt de zon veel op de zuidkant van de maan, dus kunnen zonnepanelen er veel elektriciteit opwekken. Dat maakt de zuidpool interessant voor de bouw van een maanbasis later.