Sterk debuut van Houthalen in eerste nationale dankzij nieuwkomer Sweep

Wisselend succes voor de Limburgers in eerste nationale. Kreasa Houthalen liet op het veld van Lebbeke geen steekje vallen, Hubo Handbal deed dat wel voor eigen publiek tegen Doornik.

Houthalen legde de basis voor de 23-29-zege in de eerste helft waarin het 9-16 uitliep. Nieuwkomer Sweep nam meteen vijf doelpunten voor zijn rekening. In de tweede helft kwam Lebbeke bij een 15-18-stand even dreigen, maar het was opnieuw Sweep die met vier goals de partij besliste.

LEES OOK. Hubo Handbal knokt zich naar verdiende puntendeling tegen Nederlands kampioen

Hubo Handbal begon met een valse noot aan de competitie. Een 18-19-score aan de rust tegen Doornik bood nog perspectief, maar in de tweede helft verdubbelden de Henegouwers hun voorsprong, 36-38. De twaalf treffers voor Vanhove en de acht goals voor Glesner volstonden dus niet voor de Limburgers.

( )