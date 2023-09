Pelt start met overwinning, Bocholt behaalt op het nippertje een gelijkspel

Sezoens Achilles Bocholt sleept in de absolute slotfase een gelijkspel uit de brand tegen Hurry Up. Pelt won met twee doelpunten verschil op het veld van Houten.

Bocholt moest op het veld van Hurry Up genoegen nemen met een gelijkspel. De Limburgers leidden aan de rust comfortabel met 12-16, maar in de tweede helft gooide Hurry Up het roer meteen om: 18-17. Bij 22-17 en 24-21 leek de nederlaag voor Bocholt onvermijdelijk, maar met nog tien seconden op de klok prikte D’hanis de gelijkmaker binnen, 30-30.

LEES OOK. Hubo Handbal knokt zich naar verdiende puntendeling tegen Nederlands kampioen

Coach Korneel Douven van Pelt zag zijn ploeg op het veld van nieuwkomer Houten een uitstekende eerste helft spelen. De 7-15 aan de rust voorspelde een gemakkelijke zege. Maar Houten toonde zijn tanden in de tweede helft. Pelt zag bij momenten sterretjes, maar Falke en Vansloot zorgden in de slotfase voor een veilige marge van twee goals, 26-28.

Hurry Up 30 - Bocholt 30

Rust: 12-16.

BOCHOLT: Driesen 6, D’hanis 6, Spooren 10, Winters 2, Claessens 3, Jerry 1, Vancriekinge 1, De Beule 1.

Houten 26 - Sporting Pelt 28

Rust: 7-15.

PELT: Deekens 1, Vandenboer 4, Falke 8, D. Vandebeeck 2, Spooren 3, Antic 2, Vansloot 1, L. Vandebeeck 2, Lambrecht 2, Van Haesendonck 2, Stollman 1. ( ).