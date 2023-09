Gordel lokt zo’n 26.000 mensen naar Vlaamse Rand

Naast de vele optredens in en rond het Provinciaal Domein Huizingen trokken vele duizenden streekgenoten en Vlamingen te voet, al lopend of per fiets doorheen de groene pracht van de Vlaamse Rand. “De Gordel is én blijft een manifestatie met een boodschap”, zegt Vlaams minister bevoegd voor de Vlaamse Rand Ben Weyts. “We vieren het groene én het Vlaamse karakter van onze prachtige streek.”

De Gordel bood fiets- en wandelliefhebbers opnieuw een hele resem aan activiteiten. Naast de traditionele wandelingen van 5, 10 of 15 kilometer en de fietstochten van 20, 40 en 60 kilometer stonden ook de Gordelklassieker, de fietstocht van 100 kilometer, en de pelotonrit van 125 kilometer op het programma. In sfeerpunten in de regio, in Hoeilaart, Bertem, Tervuren en Huldenberg, konden fietsers op adem komen met een hapje en een drankje, terwijl in het Provinciaal Domein Huizingen de hele dag randanimatie was voorzien.

Kunstenparcours

Het evenement, dat het groene en het Vlaamse karakter van de Vlaamse Rand viert, breidde dit jaar het aanbod opnieuw uit. Zo konden deelnemers ook kiezen voor een augmented reality-wandeling, een kunstenparcours in het Provinciaal Domein Huizingen, een trailparcours van 23 kilometer of twee graveltochten (van 52 km of 77 km) doorheen de Druivenstreek.

Minister Ben Weyts, die voorgaande jaren steevast meefietste met één van de wielerpelotons, opteerde dit jaar voor het trailparcours. Een tocht van 23 km met start en aankomst in Kamp Kwadraat in Overijse. “Als Vlaams minister bevoegd voor de Vlaamse Rand én voor Sport, heb ik geen andere keuze dan deel te nemen. Maar dat is allesbehalve een straf”, geeft Weyts mee. “Het was afzien, maar de prachtige en onbekende paden maakten veel goed”, aldus Weyts.

Zoals de afgelopen jaren, wordt ook tijdens deze editie voor elke geregistreerde deelnemer een boom geplant in de Vlaamse Rand, in samenwerking met de Bûûmplanters.