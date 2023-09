Vier Belgische boten naar kwartfinales op WK roeien in Belgrado

De vier Belgische boten die zondag in actie kwamen op de openingsdag van het WK roeien in Belgrado hebben zich allemaal geplaatst voor de kwartfinales. Op het WK in de Servische hoofdstad worden de eerste tickets voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs uitgereikt.

Tim Brys werd tweede in de vijfde van acht reeksen van de skiff. De eerste twee in elke reeks plaatsten zich rechtstreeks voor de kwartfinales. Een plaats in de top negen van de eindafrekening levert een ticket voor Parijs op.

De dubbeltwee Aaron Andries en Tristan Vandenbussche eindigde als vierde in de tweede van vijf reeksen. De top vier ging hier rechtstreeks door. Een stek in de top elf volstaat voor hen voor deelname volgend jaar in Parijs.

Bij de lichtgewichten werd de dubbeltwee Tibo Vyvey en Niels Van Zandweghe derde in de vierde van vijf reeksen. Top zeven is hier nodig voor een deelnamebewijs in Parijs. Marlon Colpaert haalde in de lichte skiff, een niet-olympisch nummer, de kwartfinales dankzij een vierde plaats in de eerste van vijf reeksen. Alle kwartfinales staan woensdag gepland.