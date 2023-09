Patro verspeelt in toegevoegde tijd twee punten tegen beloften van Club Brugge

Patro was lange tijd op weg naar een zege tegen de beloften van Club Brugge, maar Romeo Vermant trapte in de toegevoegde tijd de gelijkmaker voorbij doelman Belin. De Maaslanders pakken 7 op 12 en staan op de tweede plaats op vijf punten van leider Lommel SK.

Stijn Stijnen keerde voor het eerst als trainer terug naar zijn oude liefde Club Brugge, waar hij elf jaar speelde. Enkele supporters en de stadionomroeper ontvingen hem hartelijk. Stijnen rekende op dezelfde basiself die vorige week SK Beveren met 2-1 versloeg. De pas aangeworven Stef Peeters zat niet in de selectie. Bij Club voerde trainer Nicky Hayen één wijziging door: Barbera kwam voor Salah.

© Bart Borgerhoff

Club NXT probeerde via een snelle balcirculatie het tempo op te drijven, maar Patro behield de controle met een stevige organisatie en duelkracht op het middenveld. Dat zorgde in het openingskwartier voor een licht voordeel voor de Maaslanders, maar verder dan twee hoekschoppen en een afgeweken schot van Bamona kwamen ze niet. Halverwege de eerste helft kwam Patro op voorsprong via een owngoal van Willems. Kis trapte een vrije trap richting Sam Bruce, die het duel met Liam De Smet aanging. Beide spelers misten de bal en via de onfortuinlijke Willems belandde de bal in doel.

Club NXT zocht, maar vond geen opening tot Barbera vijf minuten voor rust met een gemikte kopbal Vermant in stelling bracht. Doelman Belin ranselde het leer met een kattensprong uit de benedenhoek en ook bij de poging van de gevolgde Homma hielde Patro-doelman zijn netten schoon. Het was het enige moment dat Patro even de controle kwijt was en zo gingen de bezoekers met een 0-1-voorsprong rusten.

© Bart Borgerhoff

Patro verdubbelde drie minuten na rust al de score. Dijkhuizen bereikte met een lange inworp Jordan Renson. Die twijfelde niet en zette er zijn voet tegen. Club-doelman Shinton zat er nog bij, maar kreeg de bal niet meer onder controle: 0-2. Club NXT moest naarstig op zoek naar de aansluitingstreffer. Homma en Vermant probeerden, maar brachten Belin niet in de problemen. Op vrije trap van Salah kon een vrijstaande Barbera de 1-2 toch tegen het net koppen.

Patro was op weg naar een 9 op 12, maar in de toegevoegde tijd verschalkte Romeo Vermant alsnog doelman Belin en legde de 2-2-eindstand vast. De Maaslanders pakken 7 op 12 en staan samen met Jong Genk, Zulte Waregem en Club NXT op de tweede plaats op vijf punten van leider Lommel SK. Zaterdag (20u) speelt het in de zesde ronde van de Beker van België bij eerstenationaler Hoogstraten.