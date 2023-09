Antwerp en Union houden elkaar in evenwicht in aangename topper met wereldgoal en twee strafschoppen

Antwerp en Union hebben elkaar in evenwicht gehouden in een aangename topper in het Dudenpark. Beide ploegen waren aan mekaar gewaagd en geraakten niet verder dan 2-2.

Zon, een uitverkocht Dudenpark en twee topploegen tegenover elkaar. Alle ingrediënten waren aanwezig voor een mooie zondagnamiddag en dat werd het ook. Union en Antwerp maakten er een intense, maar aangename topper van.

In een bewogen eerste helft toonden ze net als vorig seizoen dat ze aan elkaar gewaagd zijn. Al in de eerste minuten verloor Arthur Vermeeren de bal diep op de eigen helft nadat hij verrast werd door de hoge druk van Lazare. Een goede voorzet belandde meteen daarna in de zestien van Antwerp. Doelman Butez had er bijzonder veel moeite mee en kreeg de bal niet goed weggewerkt. Coulibaly trok dan maar aan de noodrem en haalde Terho neer.

Scheidsrechter Jan Boterberg twijfelde niet en wees naar de penaltystip. Eckert Ayensa zette zich achter de bal en stuurde Butez de verkeerde kant op. Wat een straffe statistieken heeft de Duitser dit seizoensbegin: zeven doelpunten in zeven wedstrijden.

Eckert Ayensa. — © BELGA

Pegel van Vines

Union op voorsprong en de thuisploeg bleef het initiatief nemen. Al leverde dat geen grote kansen op, maar Antwerp had wel zichtbaar moeite met het spel van de Brusselaars. Vooral een bedrijvige Lazare bezorgde Antwerp moeilijkheden. Tot... op het halfuur Sam Vines plots uitpakte met een fenomenale gelijkmaker. Janssen hield eerst goed Mac Allister af op een voorzet, die uiteindelijk tot bij Balikwisha belandde. Moris had een goede redding in huis op het schot van de winger, maar in de rebound was er geen houden aan de pegel richting verste hoek van Vines.

Antwerp viert de wereldgoal van Vines. — © BELGA

Antwerp op gelijke hoogte en meteen het sein voor de bezoekers om op zoek te gaan naar de voorsprong. Vines moest wel geblesseerd van het veld, waardoor Van Den Bosch mocht invallen en de verdediging nog meer vertimmerd werd. Kapitein Toby Alderweireld ontbrak immers ook door een blessure.

Balikwisha probeerde het even later opnieuw, maar weer had Moris een save in huis. Op de corner die volgde, viel net voor rust wel de tweede Antwerpse goal. Balikwisha vond het hoofd van Van Den Bosch, die doorkopte tot bij Ekkelenkamp. De Nederlander had zich aan de tweede paal makkelijk verlost van zijn bewaker Terho en schoot van dichtbij de 1-2 tegen de netten. Eckert Ayensa trof daarna nog op de paal voor Union en ook Lazare en Puertas kregen nog een kans, zonder succes.

Ekkelenkamp. — © BELGA

Tactisch geschuif

In de tweede helft bleef de wedstrijd goed op en neer gaan. Coulibaly ontsnapte aan een tweede gele kaart, na een stevige tackle op Puertas op de middenlijn. Bij Union begon de vermoeidheid stilaan toe te slaan na de Europese wedstrijd van donderdag. Antwerp speelde woensdag al en had zo een dag meer rust dus koos Union-coach Blessin op het uur voor een driedubbele wissel. Castro-Montes en aanvaller Amoura mochten hun debuut maken voor de Brusselaars en met Nilsson gooide Blessin er nog een tweede aanvaller in.

Van een 3-6-1 ging het naar een 4-4-2 bij de thuisploeg, maar ook Van Bommel paste zijn systeem aan. De Nederlander switchte van een 4-3-3 naar een 3-5-2. In een spannende slotfase kregen beide ploegen nog voldoende kansen om te scoren, maar het was Union dat er uiteindelijk in slaagde. Keita tikte Vanhoutte aan in de zestien, waardoor de bal opnieuw op de stip ging. Nilsson liet de elfmeter niet liggen en knalde de 2-2 tegen de netten. Zo leverde de topper tussen Union en Antwerp geen winnaar op.