Wereldkampioen Mathieu van der Poel rijdt anonieme koers, Frans kampioen Valentin Madouas sprint naar zege in Bretagne Classic

Valentin Madouas (Groupama-FDJ) heeft zondag de 87e editie van de Bretagne Classic (WorldTour), de Grote Prijs van Plouay, op zijn naam geschreven. De 27-jarige Fransman, de nationale kampioen, haalde het na 258 km in en om het Franse Plouay in een langgerekte sprint met vier voor zijn landgenoot Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies), de Oostenrijker Felix Grossschartner (UAE Team Emirates) en de Zwitser Stefan Küng (Groupama-FDJ).

Achter de vier sprintte Jasper De Buyst (Lotto Dstny) naar de vijfde plaats. Tiesj Benoot (Jumbo-Visma) werd zevende. De Italiaan Elia Viviani (INEOS Grenadiers) won op 35 seconden van Madouas de spurt van het uitgedunde peloton voor de negende plaats.

De Nederlander Mathieu van der Poel reed zijn eerste officiële wedstrijd in de regenboogtrui. De wereldkampioen had de trui al wel getoond in een criterium in het Nederlandse Etten-Leur. In Bretagne reed hij een anonieme wedstrijd.

Wereldkampioen Van der Poel. — © IMAGO/frontalvision.com

Vorig jaar was de zege in Plouay voor Wout van Aert. De kopman van Jumbo-Visma startte zondag in de eerste rit van de Ronde van Groot-Brittannië (2.Pro) en werd daarin tweede na zijn Nederlandse ploeggenoot Olav Kooij.

“Ik weet niet wat te zeggen, ik ben echt geëmotioneerd”, reageerde Madouas meteen na zijn overwinning. “Winnen in Plouay in deze trui als Frans kampioen is buitengewoon. Het was al een droom om hier te winnen, maar dan nog in deze trui, wat kan je nog meer wensen?”