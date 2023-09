VIDEO. Remco Evenepoel sluit eerste Vuelta-week af met “heel positief gevoel” en toont begrip voor vroegere tijdsopname: “Ik slipte weg”

Door helse omstandigheden op de slotklim - vooral in de laatste kilometers lagen er modderstroken - besliste de Vuelta-organisatie in extremis om de tijdsopname op 2,05 kilometer van de finish te leggen. De juiste beslissing, vindt Evenepoel. “Die laatste kilometer was niet te doen. Ik schoof al weg bergop, dus dat stukje bergaf ging niet goed afgelopen zijn. Dat was gewoon niet veilig, denk ik.”

Op enkele honderden meters voor de tijdsopname plaatste Primoz Roglic zijn aanval. “Typisch Roglic, hè: volgen en dan 300 meter vol. Ik wilde aanzetten, maar slipte even weg dus zat ik niet meteen in het goeie wiel. Ik weet niet wat het precies is, maar we zullen zo goed als in dezelfde tijd binnengekomen zijn. Ik zat zo goed als in het wiel.” Uiteindelijk bleek het om twee luttele seconden te gaan.

Evenepoel sluit de eerste week af op de vierde plaats in het algemeen klassement, met vijf seconden voorsprong op Roglic en elf seconden op Vingegaard. “Jammer van die mindere dag. Want als ik het nu zie… We domineerden ondertussen al twee keer de slotklim. Behalve twee man (Roglic en Vingegaard, red.) kon de rest niets anders doen dan volgen. Hoe dan ook sluiten we de week met een heel positief gevoel af. Nu moeten we een goeie rustdag nemen en dan is het vollenbak aan mij in de tijdrit. Zonder witte trui of bergtrui, dus ik kan in mijn WK-trui rijden”, sluit Evenepoel glimlachend af.