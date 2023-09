Much a do about nothing. Een heel geanimeerde rit 9 in de Vuelta, resulteerde uiteindelijk in een secondegevechtje waarbij Roglic, Almeida en Vlasov een minimum aan tijd wisten terug te pakken op Evenepoel, maar ook op Vingegaard, Mas, Ayuso en Kuss die in het zog van de Belgische kampioen aankwamen. De rit was voor Lennard Kämna die deed waar hij voor gekend staat: winnen vanuit een ontsnapping.