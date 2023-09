Man die taart in gezicht MR-voorzitter Bouchez gooide is raadslid in Stoumont: “Ik droomde er al langer van om dat te doen”

Een dag nadat MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez (MR) in Luik op een taart in het gezicht getrakteerd werd, is de dader bekend. Het gaat om OCMW-raadslid in Stoumont, in de provincie Luik, melden Waalse media.

Etienne Lorent (48) is lid van VivrEnsemble, een kartellijst van CDH, Ecolo en PS, en is actief in de lokale politiek in Stoumont bij Spa. Hij zegt bij de kranten van Sudinfo en aan de zender RTL dat hij er al langer van droomde van een ‘taartaanval’.

De voorzitter van MR, Georges-Louis Bouchez, hield zaterdag een signeersessie in de Fnac van Luik toen iemand een taart in zijn gezicht gooide.

Etienne Lorent, die een houtbedrijf heeft, zegt dat hij zich grote zorgen maakt over een aantal ecologische kwesties. Hij zegt dat hij aan geen enkele partij gebonden is. Hij stoort zich over hoe sommige politici aan politiek doen, klinkt het een dag na de feiten. Bouchez en Theo Francken stonden bovenaan op zijn lijstje met politici die hij op taart wilde trakteren.

“Ze voeren een beleid zonder inhoud. Normaal gesproken moet een politicus 90% in de schaduw werken en tien procent voor de schijnwerpers, bij deze politici is dat net andersom.”

Na het incident werd Lorent gearresteerd door de politie. Hij werd voor verhoor naar het politiebureau gebracht. Bouchez heeft beslist een klacht in te dienen. Hij daarmee vooral een voorbeeld stellen. Omdat het geen manier is om politici te tonen dat ze het niet eens zijn met hun beleid.

Door het voorval zat Bouchez dit weekend wel goed in het nieuws en kreeg hij extra publiciteit voor zijn boek.