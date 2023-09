Stunt bij ‘gender reveal’ wordt tragedie: piloot van vliegtuigje komt om bij crash

Op het eerste gezicht is er niets ernstigs aan de hand. Twee geliefden uit het Mexicaanse Laguna de San Pedro staan hand in hand te glunderen voor een hoop ballonnen en grote lichtgevende letters die ‘Oh Baby’ spellen. In de verte komt een vliegtuigje dat erg laag boven hen vliegt en roze rook verspreidt. De toeschouwers worden gek. Joepie, een meisje.

Maar in de video zie je ook hoe een van de vleugels van het vliegtuig het plots begeeft. De aanwezigen hebben dat niet door en blijven juichen, maar in de verte stort het vliegtuig neer. De piloot, de 32-jarige Luis Angel N., belandt in het ziekenhuis en overlijdt daar tragisch aan zijn verwondingen. Dat melden lokale media en bevestigen de hulpdiensten. Wat de crash veroorzaakt heeft, is niet duidelijk.