Judo Gruitrode oefende en nam de nieuwe dojo officieel in gebruik. — © roger dreesen

Oudsbergen

De nieuwe DOJO van Judoclub Gruitrode werd zondagmiddag officieel in gebruik genomen. Gebouwd met eigen middelen, met steun van sponsoren en vrijwilligers en met een betoelaging van de gemeente. De Judoclub Gruitrode behoort bij de top 5 in Vlaanderen en is zo helemaal klaar voor de toekomst.