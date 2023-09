Lommel SK behoudt maximum van de punten na winst op Lierse

Lierse ging goed van start en had na amper vier minuten al een bonus kunnen en moeten opstrijken. De Bruyn snoepte Wouters de bal op, trok alleen richting De Busser, maar besloot veel te slordig naast. Nog binnen de eerste tien minuten ging Oulare dan weer te onhandig om met een assist van Ocansey. En alweer De Bruyn rateerde nog een derde grote mogelijkheid op aangeven van Schouterden, Libert mikte de rebound voorlangs. Kortom, de eerste mogelijkheden waren voor de Pallieters, de zo broodnodige voorsprong volgde echter niet.

Daar kreeg Lierse in het derde kwartier dan de rekening voor gepresenteerd. Marijnissen ging afschuwelijk in de fout, ervaren rot Vetokele profiteerde en serveerde Schoofs de openingsgoal op de slof. Een uppercut, die nog tot aan de pauze bleef nazinderen in het thuiskamp.

In de tweede helft herpakte Lierse zicht. Poelmans zette zich door op de linkerflank, De Bruyn devieerde fraai en Van Acker legde haarfijn in de korte hoek. Opnieuw evenwicht, het Lisp mocht even herademen. Al kwamen de Lierenaars amper zes minuten later best goed weg, toen een pegel van De Oliveira tegen de balk spatte. Lommel ging in dat laatste halfuur ook nog nadrukkelijk op zoek naar de winning-goal. En zou die ook vinden, toen doelman De Busser een verre trap lanceerde en De Oliveira plots alleen voor Teunckens opdook. Met een fraai lobje verzekerde hij de Noord-Limburgers van de drie punten en de leidersplaats.

Met vier overwinningen op rij staat Lommel momenteel autoritair aan kop in de Challenger Pro League. Lierse heeft zijn start gemist en is slechts 11e met vier punten.