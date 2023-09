Liam Everts wint GP van Turkije en maakt 24 punten goed op WK-leider Adamo

Liam Everts heeft de smaak te pakken. Na winst in de GP van Nederland twee weken geleden, ging hij ook in het Turkije met de zege aan de haal (3+2 in reeksen). Zijn derde GP-zege dit seizoen. In het WK verkleinde de Lummenaar de kloof op leider Adamo van 72 tot 48 punten.

In de eerste reeks moest Everts - na een matige start - tevreden zijn met de derde plaats. Längenfelder was in die eerste race duidelijk een maatje te groot, Geerts net dat tikkeltje sneller. De Lummenaar zette in de tweede reeks de puntjes op de i. Hij nam een goede start (tweede) en strafte in de vierde ronde een foutje van leider Van De Moosdijk genadeloos af. Horgmo hijgde daarna in Everts’ nek. De Noor bleef druk zetten, maar Liam gaf geen kick en sloeg een mooi kloofje... totdat hij in ronde 14 plots onderuit schoof. Horgmo nam de leiding over en pakte zijn allereerste reekszege. Everts moest alle zeilen bijzetten om zijn tweede plaats in de reeks en de daaraan verbonden GP-zege vast te houden. Goed voor zijn derde GP-zege van het seizoen, na Teutschenthal en Arnhem.

“Twee zeges op een rij. Geweldig. Nummer drie al. Ik krijg er kippenvel van”, glunderde Everts tijdens het flashinterview meteen na de race. “Het was een lange race. Vooral na die val. Ik had een supersnelle lijn in die bocht, maar er zat een vreemde ‘twist’ in. Spijtig dat ik de reekszege daar weggooi. Gelukkig volstond de tweede plaats ook voor GP-winst.”

Everts - die Horgmo (6+1) en Geerts (2+4) naast zich op het podium kreeg - deed ook een mooie zaak in de WK-stand. De Lummenaar sloop in Turkije eventjes 24 punten dichter bij WK-leider Adamo. Everts staat nu - met nog twee GP’s te gaan, goed voor maximaal 120 punten - op 48 punten van zijn Italiaanse teammaat. “De wereldtitel was en is niet mijn doel dit seizoen. Maar ik blijf natuurlijk pushen. Het is nog niet afgelopen”, zei Everts.

Lucas Coenen out

Slecht nieuws voor bondscoach Johan Boonen, met oog op de Motorcross der Naties in Erneé (7-8 oktober). Lucas Coenen was zaterdag al ziek en kwam zondag in de eerste reeks twee keer ten val. Na zijn tweede crash moest hij opgeven. De Overijsenaar had problemen met het zicht en had ook hoofdpijn. Uit voorzorg werd beslist om niet meer te starten in de tweede reeks.