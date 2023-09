96ste IJzerbedevaart in teken van vrijheid en verdraagzaamheid als ‘wapens’ voor vrede

In de schaduw van de IJzertoren in Diksmuide vond zondag de 96ste editie van de IJzerbedevaart plaats. Het thema is vrijheid en verdraagzaamheid als wapens voor vrede. “Het klinkt vreemd, maar het stelt het verzet tegen elke vorm van onrecht op scherp: nooit meer oorlog”, klinkt het.

De IJzerbedevaart is een jaarlijkse bijeenkomst in Diksmuide (Kaaskerke) ter nagedachtenis van de gesneuvelde Vlaamse soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. “De 96ste editie van de IJzerbedevaart stelt ‘Nooit meer oorlog’ op scherp, want het thema bevat drie essentiële ‘wapens’ om uitzicht te verwerven op een meer democratisch en soevereiner Vlaanderen in een rechtvaardige wereld: verdraagzaamheid, vrijheid en vrede”, klinkt het.

Columniste Bieke Purnelle spitste zich bij toe op vrijheid, en meer bepaald het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw. Johan Leman focuste op verdraagzaamheid en hoofdredacteur van MO, Jago Kosolosky, benadrukte het belang van sociaal-economische rechtvaardigheid.

Voorzitter Paul De Belder verwees in zijn speech naar sociale rechtvaardigheid’ als vierde pijler van de Frontbeweging. “Om de welvaart en het welzijn van de Vlamingen niet verder in het gedrang te brengen, kunnen we het ons niet veroorloven verder aan te modderen met de huidige kaduke staatsstructuur”, aldus nog De Belder.