Nieuwe aartsbisschop Mechelen-Brussel ingewijd

In de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen is zondag de bisschopswijding van Luc Terlinden gestart. Terlinden wordt meteen aangesteld als aartsbisschop van Mechelen-Brussel en wordt daardoor de nieuwe leider van de Katholieke Kerk in ons land. Hij volgt kardinaal Jozef De Kesel op, die op emeritaat gaat.

Onder grote belangstelling van het volk en een stralende zon zakten heel wat genodigden naar de Mechelse kathedraal af. Onder hen onder meer ons vorstenpaar maar ook vertegenwoordigers van de verschillende religies in ons land en de pauselijke nuntius in België, Franco Coppola. Daarnaast zijn er ook vertegenwoordigers uit politieke en gerechtelijke kringen, zoals minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, Antwerps gouverneur Cathy Berx en Mechels burgemeester Alexander Vandersmissen. Uit het buitenland kwamen onder meer de Luxemburgse kardinaal Hollerich, monseigneur Hans van den Hende uit Nederland, en de aartsbisschoppen van Rijsel en Parijs.

Benoemingsbrief van de paus

De ceremonie duurt zo’n twee uur. Terlinden wordt er gewijd als bisschop en meteen aangesteld als aartsbisschop Mechelen-Brussel wat hem metropoliet van de Belgische Katholieke Kerk maakt. Het is al bijna honderd jaar geleden dat een priester die nog geen bisschop was, in ons land als aartsbisschop werd aangesteld. In 1926 kreeg de latere kardinaal Jozef Van Roey als laatste die eer. Terlinden wordt de tiende Belgische aartsbisschop sinds de onafhankelijkheid van ons land in 1830.

De dienst start met het voorlezen van de benoemingsbrief die paus Franciscus in juni aan Terlinden schreef. De effectieve wijding gebeurt door handoplegging door de kardinaal en de aanwezige bisschoppen. Alle Belgische bisschoppen zijn aanwezig behalve Patrick Hoogmartens van het bisdom Hasselt, die zondag een priesterwijding heeft in zijn bisdom. Daarna wordt Terlinden gezalfd en krijgt hij de bisschoppelijke insignes - een staf, een mijter, een pallium en een bisschopsring - aangereikt.

De ceremonie wordt geleid door kardinaal Jozef De Kesel en verloopt afwisselend in het Nederlands en het Frans.