Dilsen-Stokkem

In de Haagstraat in Rotem is zondag rond 0.40 uur een ongeval met vluchtmisdrijf gebeurd. Mensen zagen er een auto zwalpend over de weg rijden en tegen de spiegel van een geparkeerde auto rijden. Na de botsing reed de chauffeur verder. De politie spoort de autobestuurder op.