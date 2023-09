Grote zoekactie nadat passagier (19) overboord slaat op grootste cruiseschip ter wereld

Sigmund Ropich vertrok op 27 augustus aan boord van het Royal Caribbean-schip Wonder of the Seas (met een capaciteit van 5.606 passagiers) vanuit Port Canaveral, in de Amerikaanse staat Florida, voor een cruise van zeven dagen in de Caraïbische zee. De timing is niet geheel duidelijk, maar in de voorbije dagen is hij overboord geslagen. Het is evenmin duidelijk wanneer dat opgemerkt is. Maar zodra zijn verdwijning opgemerkt werd, is een zoektocht op poten gezet met steun van de Caraïbische kustwacht.

De passagiers van het cruiseschip werden door de kapitein op de hoogte gebracht van de zoektocht. “We hebben vernomen dat er iemand overboord is. We hebben het schip vertraagd, zei hij”, zegt Jenna Izzo aan CNN. Vervolgens kregen zij te horen dat het schip gekeerd zou worden en teruggekeerd zou worden naar waar ze vermoedelijk waren toen het ongeval gebeurde. Dan zou de zoekactie beginnen. Die loopt intussen enkele dagen, maar nog zonder succes.

“We willen gewoon dat onze broer thuiskomt. Het duurt te lang en we krijgen amper informatie”, zegt Savannah Ropich aan CNN. Haar familie en de Amerikaanse vrouw worden stilaan wanhopig. De kustwacht communiceert amper, klinkt het. Amerikaanse media ontvingen ook geen reactie van de kustwacht.