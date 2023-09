Tweede thuismatch, tweede zege voor SK Deinze: “Minst goede prestatie, maar we wonnen nu wel”

Deinze ging uitstekend van start met een vroeg doelpunt van Guillaume De Schryver. Vijf minuten later ranselde thuisdoelman Nacho Miras een strafschop van Mohamed Mouhli uit zijn doelvlak na hands in de zestien van Kenneth Schuermans. Op het kwartier trapte Adriano Bertaccini de gelijkmaker voorbij Miras nadat hij Schuermans in snelheid te grazen nam. Deinze trok in de tweede helft het laken naar zich toe. Op het uur rondde Alessio Staelens een solo succesvol af. Luik verzuimde om via Benoit Bruggeman en Jesse Mputu op gelijke hoogte te klimmen. In de slotfase legde Van Landschoot op counter de eindstand vast. Goed voor zijn eerste competitiedoelpunt.

Jellert Van Landschoot scoorde zijn eerste competitietreffer. — © Marc Van Hecke

“We klommen vroeg op voorsprong, maar pakten nadien met een matige eerste helft uit”, aldus Van Landschoot. “Het was niet de eerste keer dat we na een doelpunt gas terugnamen. Ik heb daarvoor geen verklaring, maar we moeten hieruit onze lessen trekken. We plooiden onbewust terug in plaats van voluit voor een tweede doelpunt te gaan. Dit was ook vorig seizoen enkele keren het geval. De coach voerde tijdens de rust twee vervangingen en enkele positiewissels door die hun vruchten afwierpen. We schakelden over naar het vertrouwde spelconcept van vorig seizoen met onze aanvoerder Gaëtan Hendrickx in een offensievere rol. De inbreng van Steve De Ridder en Gonzalo Almenara bleek een meerwaarde. We beschikken over een sterke bank die vaak het verschil maakt. Onze coach heeft veel mogelijkheden, want ook Denis Prychynenko viel uitstekend voor Lemoine in.”

“Het was onze minst goede prestatie van de voorbije vier wedstrijden, maar het belangrijkste was dat we wonnen”, aldus Van Landschoot. “We konden het ons niet veroorloven om opnieuw puntenverlies te lijden.”

Souleymane Anne dribbelt zich voorbij twee Luikenaars. — © Marc Van Hecke

Bepalend voor de ploeg

De linkerflankspeler van de Tigers was vorig seizoen goed voor vier competitiegoals en drie treffers in de playdowns. Hij was in beide competities ook goed voor twee assists. “Ik wil in deze campagne veel beter doen. Ik zal nu niet tevreden zijn met mijn statistieken van vorig seizoen. Ik wil meer bepalend zijn voor de ploeg. Mijn eerste treffer zal bevrijdend werken. Mijn assist bij het doelpunt van Guillaume De Schryver zal niet meetellen omdat de Luikse doelman er nog tussen zat. Mijn samenwerking op de flank met Christophe Janssens loopt steeds beter. Het is wel jammer dat Jannes Vansteenkiste met een zware blessure maandenlang aan de kant zit want hij was vorig seizoen één van onze sterkhouders”, besluit Van Landschoot.