Van Quickenborne sluit fiscale hervorming niet uit: “Er is veel mogelijk, als we taboes laten varen”

Vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open Vld) sluit niet uit dat er alsnog een fiscale hervorming komt. “Als we bereid zijn taboes te laten varen, is er veel mogelijk”, zei hij zondag in De zevende dag.

Vicepremier Pierre-Yves Dermagne (PS) liet deze week verstaan dat er voor zijn partij alsnog een fiscale hervorming mag komen. Het is niet de PS die hervormingen tegenhoudt, zei hij.

Van Quickenborne zei zondag dat er voor zijn partij nog steeds kan worden gesproken over bijkomende inkomsten uit vermogen. “Natuurlijk kan je iets doen op het vlak van vermogen, wij zijn bereid om daarover te spreken”, zei hij. “Maar er moet ook iets gebeuren op het vlak van consumptie. Ik krijg het niet uitgelegd dat de BTW op kranten nul procent is. Als men niet bereid is om taboes te laten varen, is het heel moeilijk om te komen tot een systeem waarbij de lasten op arbeid fundamenteel zouden verlagen.”

Van Quickenborne kwam ook nog eens terug op het incident tijdens zijn verjaardagsfeest. Enkele gasten plasten toen tegen een politiecombi. Hij noemde de feiten “degoutant”. “Politie en justitie doen hun werk en die mensen hebben zich gemeld”, zei hij. “Als het van mij afhangt, zou ik hen een weekend lang combi’s laten poetsen. Ik verwacht dat ze zich excuseren, dat is het minste dat ze kunnen doen.”