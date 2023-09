Remco Evenepoel wil weer overleven tegen de drietand van Jumbo-Visma: “In de tijdrit verwacht ik Sepp Kuss een tweetal minuten aan te smeren”

Remco Evenepoel zal weer een goeie dag nodig hebben in de negende rit van de Vuelta, want er is waaieralarm in het etappebegin en de aankomst ligt bergop, op de Alto Caravaca da la Cruz, een klim van tweede categorie van 8,2 km aan 5,4 procent met steile stukken op het eind. Jumbo-Visma kan weer met zijn drie stukken spelen, maar als Evenepoel zonder kleerscheuren de rustdag haalt, hoopt hij rode trui Sepp Kuss in de tijdrit tot de orde te roepen.

De gemiste ritwinst van een dag eerder, waarbij Remco Evenepoel niet had meegekregen dat de vluchters waren ingerekend en hij met Roglic voor de ritzeges streedt, was doorgespoeld, zei de kopman van Soudal-Quick Step voor de Sporza-microfoon. Interviewer Kristof Meul wilde weten of alles was uitgepraat met ploegleider Klaas Lodewijck.

“Ja, we hebben nooit ruzie gehad. Het was een klein foutje, maar dit is een nieuwe dag met nieuwe kansen. We hebben niet specifiek gezocht naar de oorzaak van de miscommunicatie, het was een combinatie van een onoplettendheid van mij en het vele lawaai van het volk langs de weg”, zei Evenepoel.

“Ik hoop het, dat de frustratie van gisteren brandstof geeft voor de rit van vandaag, het zou mooi zijn. Het zal zeker nodig zijn, want het is weer een heel lastige aankomst. Het wordt in het eerste deel van het parcours al opletten met de wind. Het wordt zaak om weer te overleven, geen tijd te verliezen, goed de rustdag te halen en dan op naar de tijdrit. Het kan zeker dat Jumbo-Visma Sepp Kuss probeert naar voor te schuiven als derde klassementsman, maar ik verwacht ook dat ik hem dinsdag een tweetal minuten kan aansmeren.”