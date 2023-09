Kinderen en ouders van Het Kozijntje starten schooljaar met een lekker ontbijt

Een gezellige drukte in de tenten

Het leek of de school wel heel ingrijpend had geanticipeerd op al die voorspelde regen voor de eerste schooldag. De speelplaats, die moest dienen voor het ontbijt voor ouders en leerlinge, stond immers vol grote tenten. “Eigenlijk hebben we geluk gehad. Die tenten stonden al klaar voor de Urban Run Nieuwerkerken die hier vertrekt op zaterdag 2 september. Maar hierdoor staan alle ouders en kinderen gelukkig droog. Heel fijn dat de ouderraad alweer iedereen lekker heeft verwend op deze eerste schooldag”, zo zegt directrice Ine Boonen. “Nadat de ouders weg waren, hebben we het jaarthema ‘Een koffer vol ...’ aan onze leerlingen voorgesteld. We hebben bewust die drie puntjes achteraan gekozen. Want in de loop van het schooljaar willen we onze koffer verder vullen met kennis en creativiteit” zo besluit Ine Boonen. len