Atlético-coach Diego Simeone ziet met spijt in het hart Yannick Carrasco vertrekken: “Als het officieel is, zullen we samen koffiedrinken in Saudi-Arabië”

Yannick Carrasco zit niet meer in de selectie van Atlético Madrid voor de wedstrijd tegen FC Sevilla van vandaag (18u30). Onze landgenoot is onderweg naar Saudi-Arabië, waar hij een lucratief contract kan tekenen bij Al Shabab. Atlético-coach Diego Simeone sprak zijn waardering uit voor de Rode Duivel en beloofde hem te komen opzoeken. “We gaan samen koffiedrinken.”

Diego Simeone, coach van Atlético de Madrid, bevestigde op zijn persconferentie dat Yannick Carrasco wil ingaan op het aanbod uit Saudi-Arabië. “Hij heeft behoefte aan een vertrek”, zei Simeone. “Het is nog niet officieel, maar als het zo moet het zijn, dan zullen we elkaar ontmoeten in Riyad om een koffie te gaan drinken en elkaar een knuffel te geven, want ik hou van hem.”

“We hebben jarenlang samengewerkt. Yannick kwam heel jong bij ons, vertrok en kwam terug. Hij heeft altijd goed gepresteerd en we wonnen samen de titel. Hij heeft zich altijd 100 procent ingezet voor de ploeg en deed wat ik van hem verlangde. De jongens die ons zoveel hebben gegeven ben ik altijd dankbaar en Yannick is er één van.”

Carrasco trainde gisteren niet meer met Atlético en ontbreekt in de selectie voor het competitieduel tegen Sevilla.

Simeone wilde Carrasco graag houden en Atlético wilde zijn contract dat in juni 2024 afloopt verlengen, maar de Rode Duivel weigerde dat. Al Shabab moet dus een akkoord vinden met Atlético Madrid, maar aangezien Carrasco komende zomer einde contract is, is de onderhandelingspositie van Atlético zwak. Carrasco zelf is overtuigd van het lucratieve aanbod uit Saudi-Arabië.