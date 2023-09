Eritreeër kritiek na steekpartij in Lommel: zoektocht naar daders nog bezig

De politie is op zoek naar de daders van een steekpartij zondagvoormiddag in het Barrierpark in Lommel. Daar werd een Eritreeër zwaargewond. De daders zouden volgens de eerste berichten Afghanen zijn.

De feiten gebeurden zondag even voor 9 uur in het park vlakbij het asielcentrum Parelstrand in Lommel-Barrier. Aanleiding zou een ruzie tussen de Eritreeër en enkele Afghanen zijn. De Eritreeër werd gestoken. De man werd naar het ziekenhuis in Pelt gebracht en werd daar zondag in de voormiddag al geopereerd. Zijn toestand is momenteel nog kritiek.

Aan de hand van bewakingscamera’s proberen de speurders nu in kaart te brengen wat er precies is gebeurd en wie de daders zijn. Het parket Limburg werd op de hoogte gebracht van de feiten.