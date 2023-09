Eerste doelpunt in 518 dagen voor Makhtar Gueye (RWDM): “Ik heb heel hard gewerkt om terug te komen naar waar ik nu ben”

“Ik heb zonet mijn eerste doelpunt in een jaar gescoord.” Het was een zeer geëmotioneerde Makhtar Gueye die na de wedstrijd de pers te woord stond. De Senegalees zal Xavier Mercier eeuwig dankbaar zijn, want het is op aangeven van de Fransman dat Gueye zijn eerste doelpunt in Molenbeekse loondienst kon maken.

“Xavier is iemand die prachtige passes kan versturen. Ik wist dat hij de bal daar ging brengen, het was aan mij om die bal onder handen te nemen. Dat heb ik gedaan. Alles verliep perfect: ik liep naar de juiste kant en hoefde maar naar Zakaria (El Ouahdi, red.) te kijken om de juiste richting af te spreken”, beschreef de meest gelukkige man van de avond het doelpunt dat voortvloeide uit een vrije trap.

Zijn verlossende goal was trouwens niet het enige goede nieuws voor Gueye. Voor het eerst sinds 6 december 2022 speelde hij immers nog eens een volledige wedstrijd, dat was toen met Real Zaragoza tegen Albacete Balompié.

“Wat was dat lang geleden, zeg. Ik heb heel hard gewerkt om terug te komen naar waar ik nu ben. En dan ben ik nu nog maar op zeventig procent van mijn kunnen. Desondanks wilde ik met heel veel plezier deze wedstrijd uitspelen. Het is goed dat er nu een interlandbreak aankomt, dat geeft mij de kans om nog wat harder aan mijn fysiek te werken.”

Resultaat verdedigen

In de tweede helft was het toch vooral de verdediging van RWDM die aan het werk was. Dat bevestigt ook Gueye, die het niet naliet om daar zijn steentje aan bij te dragen.

“We hebben er alles aan gedaan om ons resultaat te verdedigen. We hebben natuurlijk nog veel te leren hè, we komen van Eerste klasse B. Uiteindelijk hebben we het er goed vanaf gebracht op Sclessin”, aldus Gueye, die achteraf toch enige spijt had.

“Laten we eerlijk zijn, wij hadden deze wedstrijd op bepaalde momenten kunnen doodmaken. Drie goals, vier goals... het zat erin. Vooral als je zo vooruit gestuwd wordt door het publiek. Als dat mogelijk is, ben je een grote club.”