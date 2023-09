Evenepoel en co. aan een ramp ontsnapt: Spaanse politie stopte man die in volle finale dreigde in te rijden op Vuelta-peloton

Na de spijkerstrooiers en een verijdelde sabotage met olie is het Vuelta-peloton mogelijk aan een echt drama ontsnapt. De Spaanse politie wist vrijdag een man te stoppen die nabij de finish in Oliva de wegversperringen en instructies van de veiligheidsmensen negeerde en zo -al dan niet moedwillig- dreigde in te rijden op het peloton.