Vreemd tafereel op de US Open tijdens de dubbelparij van onze landgenotes Yanina Wickmayer en Greet Minnen tegen Siegemund en Zvonarjova, die ze verloren. In de tweede set liep plots een verdwaalde eekhoorn de court op. De commentatoren konden hun lach niet bedwingen. “Oh my God!” In de parken van New York zijn wel vaker stadseekhoorns te zien.