Biden meet schade op in Florida na doortocht Idalia, gouverneur DeSantis zegt ontmoeting af

De Amerikaanse president Joe Biden is zaterdag afgezakt naar de staat Florida. Hij mat er samen met first lady Jill Biden de schade op na de doortocht van orkaan Idalia, die een dodelijk slachtoffer maakte en in verscheidene steden vernielingen aanrichtte. Opmerkelijk is dat gouverneur Ron DeSantis, ook Republikeins presidentskandidaat, de ontmoeting met Biden afzegde.