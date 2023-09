Duits bondskanselier verwondt zich aan gezicht tijdens joggen

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz is zaterdag tijdens het joggen gevallen. Hij raakte gewond aan het gezicht. Dat maakte een regeringswoordvoerder bekend.

Als gevolg van het incident moet Scholz een campagne-evenement in de deelstaat Hessen afzeggen. De 65-jarige regeringsleider zou zondag normaal gezien in Bad Homburg kandidaten van zijn sociaaldemocratische partij SPD bij de regionale parlementsverkiezingen in oktober steunen.