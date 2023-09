VIDEO: Daniil Medvedev voorspelt drukke nacht voor Argentijnse superfan: “Hij was zó opgewonden, dus als hij een vriendin heeft...”

De Rus Daniil Medvedev heeft zich geplaatst voor de 1/8ste finales van de US Open na winst in drie sets tegen de Argentijn Sebastián Báez, die tijdens de partij werd aangemoedigd door een wel erg luide fan in het Arthur Ashe Stadium. Medvedev zei na de wedstrijd dat hij helemaal leeg was en verlangde naar een bed, maar vroeg zich wel af of de opgepompte Argentijnse fan de slaap zou kunnen vatten. “Ik weet niet of hij een vrouw of een vriendin heeft...”