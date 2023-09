Een heerlijke Super Sunday: drie toppers in België, Arsenal-Man U, GP van Monza én nieuwe aankomst bergop in de Vuelta

© BELGA

Drie toppers in de Jupiler Pro League

13u30: AA Gent-Club Brugge

16u: Union-Antwerp

18u30: Genk-Anderlecht

De Belgische voetbalfans worden verwend met drie topaffiches op rij. Eerst is er de slag om Vlaanderen en aansluitend zijn er Union-Antwerp en Genk-Anderlecht.

Is Bukayo Saka opnieuw in grootse doen tegen Man U? — © REUTERS

Vuurwerk in het Emirates, Old Firm

13u: Rangers-Celtic

Vorig seizoen stonden ze zes keer tegenover elkaar, dit is het eerste duel van het seizoen tussen de eeuwige Schotse rivalen . Natte truitjes verzekerd.

15u: Liverpool-Aston Villa

Aston Villa won zijn voorbije twee wedstrijden en nu gaat de ploeg van Unai Emery op zoek naar een stunt op Anfield. Ondanks de vele transfergeruchten staat Mohamed Salah gewoon aan de aftrap.

17u30: Arsenal-Manchester United

Wie nestelt zich in het spoor van competitieleider Manchester City en wie haakt af? De inzet van deze topper is niet min. Arsenal miste vorig seizoen op een haar na de Premier League en verloor dit seizoen nog niet.

20u45: Lyon-PSG

Een klassieker met heel wat druk op de ketel voor beide ploegen. Lyon kon dit seizoen nog niet winnen en moet uit de kelder van het klassement zien te raken, PSG staat pas achtste, maar kan in Lyon rekenen op Kylian Mbappé.

Kan Carlos Sainz stunten op Monza en Max Verstappen van de zege houden? — © REUTERS

De Ferrari’s vs. Max Verstappen in Monza

15u: GP Monza

De tifosi gingen gisteren uit hun dak toen Carlos Sainz in zijn Ferrari Max Verstappen van de pole wist te houden, maar de Nederlander maakt zich sterk dat zijn set up beter tot zijn recht zal komen in de race vandaag.

Wout van Aert gaat vandaag voor collectief succes in de Tour of Britain. — © BELGA

Weer vuurwerk in de Vuelta, MVDP showt regenboogtruin Van Aert weer in actie

11u-15u24: GP Plouay

Mathieu van der Poel showt zijn regenboogtrui in de Bretagne Classic Ouest-France, beter gekend als de GP Plouay. De Nederlander start zonder druk in de lastige Bretoense eendagskoers. Ook een goeie Jasper Philipsen is niet kansloos. Verder is het uitkijken naar onder meer Arnaud De Lie, Mads Pedersen en Christophe Laporte.

13u-16u53: 1ste etappe Tour of Britain: Altrincham-Manchester

Wout van Aert rijdt zijn eerste wegkoers sinds het WK in Glasgow, opnieuw op Britse bodem. De komende dagen kruipt hij in een nieuwe rol als lead-out van Olav Kooij. Levert dat vandaag al ritwinst op?

13u39-17u15: 9de etappe Vuelta: Cartagena-Collado de la Cruz de Caravaca

Na de semi-aankomst-bergop op Xorret de Cati krijgen we vandaag een echte aankomst bergop in de Vuelta op Alto Caravaca da la Cruz: 8,2km aan 5,4 procent, maar met steile stukken op het eind. Pakt Remco Evenepoel revanche voor de gemiste ritwinst gisteren? De aankomst wordt omstreeks 17u15 verwacht.

Topvolley in Brussel: pakt Servië na de wereldtitel ook de Europese kroon? — © BELGA

Finale WK volleybal voor vrouwen in Brussel

20u: Servië-Turkije

Onze Yellow Tigers speelden op dit EK tegen beide finalisten. Het nummer één van de wereldranking, Turkije, neemt het in Paleis 12 in Brussel op tegen de wereldkampioen van 2022.