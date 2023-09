US OPEN. Wickmayer en Minnen ook in dubbelspel uitgeschakeld

Het Belgische duo verloor in hun tweede ronde in drie sets - 7-6 (7/3), 2-6 en 0-6 - van de Duitse Laura Siegemund en de Russische veterane Vera Zvonarjova, de twaalfde reekshoofden.

In het enkelspel eindigde het avontuur voor Greet Minnen (WTA 97) eerder op zaterdag in de derde ronde tegen de Russische Darja Kasatkina (WTA 14). Die won in twee sets (6-3 en 6-4). Minnen evenaarde met haar plaats in de derde ronde haar beste resultaat op Flushing Meadows. Twee jaar geleden haalde ze ook al eens de laatste 32 in New York.

Yanina Wickmayer (WTA 85) ging er donderdag in de tweede ronde van het enkelspel uit tegen de Amerikaanse Madison Keys (WTA 17).