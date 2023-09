Eeuwig enfant terrible Mario Balotelli uit selectie gezet bij Zwitserse Sion, Italiaanse spits wil naar Saudi-Arabië: “Hij denkt dat de regels alleen voor anderen gelden”

Mario Balotelli zorgt nu en dan eens voor ophef bij de clubs waar hij passeert, dat is op z’n 33ste nog niet anders. De Italiaanse spits is bij zijn Zwitserse club FC Sion uit de selectie gezet. Volgens verschillende Duitse en Zwitserse media probeert hij een transfer naar Saudi-Arabië te forceren.

Balotelli speelt sinds vorig seizoen bij de Zwitsers, waar hij in achttien optredens zes keer kon scoren, maar degradeerde met Sion. Nu is de Italiaanse spits uit de selectie gezet. Hij zou azen op een vertrek.

“Mario heeft het vertrouwen dat we hem gaven niet terugbetaald”, verklaarde voorzitter Christian Constantin van FC Sion tegen L’Illustre waarom de Italiaanse spits uit de selectie geweerd werd. “Ook heeft hij ons niet terugbetaald voor de financiële inspanningen die we hebben gedaan. Hij denkt dat de clubregels alleen voor anderen gelden en niet voor hem. Als zijn zaakwaarnemers denken dat het het waard is om een club te vinden in een land waar meer geld te verdienen valt (doelend op Saudi-Arabië, red.), dan zal hij wellicht weer snel spelen, of misschien niet. Misschien is het beter zo.”

Balotelli zou nu apart trainen bij de Zwitserse club, in afwachting van een aanbod uit het Midden-Oosten. “Er is een club uit Saoedi-Arabië geïnteresseerd, maar dat is niet concreet”, verklaarde sportief directeur Barth Constantin tegen BILD. “Maar de Saudische transfermarkt sluit later dan de Europese, dus we zullen zien wat er gebeurt. Op dit moment traint Mario apart van het eerste elftal.”