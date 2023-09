EREDIVISIE. PSV wint makkelijk van RKC Waalwijk: Bakayoko geeft assist, Noa Lang scoort

Joey Veerman bracht PSV kort voor de pauze op voorsprong, ex-Bruggeling Noa Lang deed er kort na de pauze eentje bij. Luuk de Jong en Malik Tillman troffen nog raak namens de Eindhovenaren in Waalwijk en diepten de score uit tot 0-4. Basisspeler Johan Bakayoko leverde de assist voor de 0-3. De Rode Duivel verkoos eerder deze week een verlengd verblijf bij PSV boven een Premier League-avontuur bij Brentford. Die andere Belg bij PSV, Yorbe Vertessen, mocht in de 72e invallen. Bij RKC verscheen Zakaria Bakkali aan de aftrap. Hij ruimde plaats in de 62e minuut, op het moment dat Chris Lokesa inviel. Shawn Adewoye pikte de slotminuten mee.

PSV, dat zich via de voorrondes plaatste voor de groepsfase van de Champions League, bekleedt ondanks een match minder op de teller de leidersplaats in de rangschikking van de Nederlandse eerste klasse met 9 op 9.