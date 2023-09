Matthieu Bonne (29) zwemt 131 kilometer en pakt wereldrecord langste afstand non-stop zwemmen

Matthieu Bonne is de nieuwe wereldrecordhouder langste afstand zwemmen in open water. — © Stefanie Reynaert

Bredene

Het moet gezegd: Matthieu Bonne is een straffe kerel. Donderdagochtend sprong de Bredenaar het water van de Griekse zee in, klaar om zijn wereldrecordpoging aan te vatten. Zaterdagavond, om 22 uur Belgische tijd, had hij maar liefst 131 kilometer gezwommen zonder ook maar één voet aan wal of een boot te zetten. Daarmee komt het wereldrecord ‘langste afstand non-stop zwemmen’ op naam van de Bredenaar te staan.